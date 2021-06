Appuntamento per mercoledì 23 giugno presso i centri vaccinali di Benevento, Cerreto Sannita e Montesarchio

L’ASL di Benevento, con apposita nota, comunica che il prossimo evento di vaccinazioni Open Day è in programma per mercoledì 23 giugno presso i centri vaccinali ASL di Benevento (ex Caserma Pepicelli), di Cerreto Sannita e di Montesarchio.

Le vaccinazioni saranno somministrate sia con lotti Pfizer, per gli utenti fino ai 59 anni, sia con lotti Johnson & Johnson, per gli utenti dai 60 ai 79 anni.

Per la partecipazione è necessaria previa prenotazione, effettuabile al seguente link: https://opendayvaccini.soresa.it/