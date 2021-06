Festa della musica, la senatrice Russo al concerto di chiusura

"Non solo si festeggia la musica e la formazione musicale ma si segna anche una ripartenza"

Oggi lunedì 21 giugno la senatrice Loredana Russo, membro della Commissione permanente Istruzione e beni culturali del Senato, ha fatto visita ad Avellino partecipando all’ evento di chiusura della Festa della Musica tenutosi al Conservatorio Cimarosa.

Il Conservatorio ha difatti allestito un programma di appuntamenti proprio in occasione della Festa della Musica ad Avellino. Nei tre giorni di eventi, sono stati proposti ben 26 concerti in 9 diverse location nel centro storico del capoluogo e a Solofra, impegnando oltre 330 musicisti. Il calendario di iniziative si è articolato nei giorni 19, 20 e 21 giugno. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala.

In occasione dell’ evento musicale, Loredana Russo ha, rispondendo alle domande dei giornalisti, espresso un forte entusiasmo per la ripresa musicale in seguito al profondo periodo di silenzio dettato dalla pandemia: «Sono felicissima di essere qui ad Avellino perché oggi è una festa della musica ancora più sentita rispetto agli altri anni; non solo si festeggia la musica e la formazione musicale ma si segna anche una ripartenza. Ricominciamo a sentire la musica dal vivo, i musicisti cominciano a risuonare insieme, riaprono i teatri e speriamo che sia la fine di questo brutto periodo e che si possa pian piano rimettere nuovamente in moto, per ciò che riguarda la musica».

Musicista e docente, la senatrice Russo segue con particolare attenzione le problematiche legate alla formazione e alla ricerca musicale.

È prima firmataria di due importanti attività legislative: Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, e non ultima la”Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici”.

«Si sta lavorando tantissimo per il terzo settore, per la ricerca artistica e credo anche che a breve avremo un corso di biennio superiore di musicoterapia, una formazione fondamentale che coniuga la musica con la terapia non soltanto per la cura degli svantaggi ma anche per la prevenzione delle diversità, la cura del benessere della persona» - così ha concluso Russo.

«Prima la musica e poi le parole. La musica è una componente essenziale del vivere umano e una componente del nostro star bene» – con queste parole il Presidente del Conservatorio Achille Mottola ha accolto l’avvio del concerto di chiusura.