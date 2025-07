Domenica 13 luglio a Manocalzati (AV) tra arie d’opera e stelle, con Francesco Ciotola e Nadia Testa

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la stagione estiva di “Innamorati della Musica in Terrazza” dell’Associazione Igor Stravinsky di Avellino.

Domenica 13 luglio – ore 20.30 – Terrazza degli Artisti a Manocalzati (AV) a 100 metri da Progress, è previsto il galà lirico “il Sole nella voce che emozionò il mondo” – Omaggio a Luciano Pavarotti a 90 anni dalla nascita con Francesco Ciotola, tenore e Nadia Testa, pianoforte.

Nato a Modena nel 1935, grazie ad una tecnica perfetta ed al suo timbro di voce unico Luciano Pavarotti diviene famoso in tutto il mondo. Di lui Daniel Hicks scrisse sul New York Times: “Quando Pavarotti nacque, Dio gli baciò le corde vocali” e Carlos Kleiber “Quando Pavarotti canta, il sole si alza sul mondo”.

E da qui il titolo del Galà lirico a lui dedicato che l’Associazione Igor Stravinsky offrirà domenica 13 luglio alle ore 20.30, sulla Terrazza degli Artisti tra il verde delle sue piante, il profumo ed i colori delle rose che la circondano e soprattutto sotto il cielo stellato irpino.

In programma un’accurata selezione di Arie d’Opera di Verdi e Puccini, canzoni italiane e napoletane che il Big Luciano ha cantato sui palchi di tutto il mondo, accompagnate dalla conduzione del direttore artistico Nadia Testa che sarà anche al pianoforte con il tenore Francesco Ciotola.

Come consueto alla fine del concerto Innamorati della Musica offrirà al suo pubblico anche la possibilità di momento conviviale con gli artisti attraverso la simpatica formula di sFrutta la Nota (in questa occasione sarà previsto uno dei diversi piatti tipici preparati da Taverna Rock di Atripalda) mentre la divertente formula di Gratta la Nota aggiudicherà diversi premi messi in palio dagli Amici della Stravinsky (i mesi soleggiati di luglio ed agosto saranno resi più confortabili da una splendida montatura di occhiali da sole offerta da una nota Ottica di Avellino).

Tutte le info su www.associazionestravinsky.it

