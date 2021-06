La manifestazione si svolgerà oggi alle ore 19.00, nella Sala “Ripa” del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico

Anche il Comitato Provinciale dell’UNICEF di Avellino, presieduto da Amalia Benevento, celebra la Festa Europea della Musica, che ricorre lunedì 21 giugno, con il coinvolgimento degli alunni dell’I.C di Serino, diretto dalla dottoressa Antonella Di Donno.

Lunedì 21, nella Sala “Ripa” del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico, alle 19.00, proiezione di quattro video realizzati dagli alunni, in collaborazione con i loro docenti.

«L’UNICEF,- commenta Benevento- nel promuovere i valori della solidarietà, rivolge particolare attenzione ai linguaggi più vicini alla sensibilità dei bambini, come il gioco didattico e la creatività. Questo percorso diventa un approccio all’educazione civica con l’analisi interiore, che individua nell’elaborazione fantasiosa, la tendenza dei ragazzi a sentirsi parte del tessuto sociale».

I video prevedono l’esecuzione dell’ “Inno alla Gioia”, della “Piccola Musica Notturna”, di “Gam Gam”, il canto ebraico simbolo della Shoha, e, per ricordare il centenario della nascita di Astor Piazzolla, di “Libertango”. Nel corso della manifestazione, i ragazzi di Younicef informeranno il pubblico delle attività dell’associazione umanitaria.

“La musica è unione- continua la presidente - condivisione, inclusione. La musica rende tutti i popoli fratelli, educando le nuove generazioni all’integrazione ed al dialogo tra le culture». Ma la Musica è anche espressione di talento. «L’UNICEF- conclude Benevento- come dimostra l’esperienza del format “Prodigi” di RAI UNO, in onda il 20 novembre, in occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, è anche impegno per la promozione del talento dei minori. Con la “Festa Europea della Musica”, la nostra associazione ed i bambini dell’I.C. di Serino regalano al pubblico un momento di bellezza, di speranza, di rinnovamento interiore».

La senatrice Loredana Russo, membro della Commissione permanente Istruzione e beni culturali del Senato, alle 18.30 sarà presente al Conservatorio Cimarosa di Avellino per gli eventi di chiusura della Festa della Musica. Prima visiterà la mostra allestita presso la sala “Ripa” dell’ex Carcere Borbonico. Musicista e docente, la senatrice Russo segue con particolare attenzione le problematiche legate alla formazione e alla ricerca musicale. È prima firmataria di due importanti attività legislative: Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, e non ultima la “Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici”.