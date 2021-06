Presentato il libro “HOPErazione Natale” presso l’ Abbazia di Loreto

L' abate Guariglia: "La nostra attenzione va principalmente ai bambini che identificano il nostro futuro"

Oggi, sabato 19 giugno, è stato presentato il libro “HOPErazione Natale” presso l’affascinante scenario del giardino del Chiostro dell’Abbazia di Loreto che in pandemia ha disegnato un nuovo percorso di speranza e di rinascita per la città di Mercogliano stringendo i nodi di un importante legame tra la Comunità Monastica Benedettina di Montevergine, l’Amministrazione comunale, le associazioni locali e le scuole cittadine.

Il motore di HOPErazione Natale è stato affidare ai bambini il compito di lanciare un messaggio di rinascita, seguendo il percorso già tracciato dall’Abate di Montevergine che, con l’allestimento a Mercogliano del Presepe di Montevergine aveva acceso un faro di speranza per l’Irpinia al termine di un anno di pandemia, di sofferenze, restrizioni e difficoltà per tutti.

L’Abate di Mercogliano, Padre Riccardo Guariglia, aveva già annunciato la volontà di raccogliere in un libro tutte le opere degli studenti delle scuole di Mercogliano perché la loro energia, lo spirito di aggregazione nonostante le distanze imposte dal Covid, il senso di comunità ed il desiderio di rinascita che erano stati capaci di trasmettere doveva restare scritto in un libro, diventare una pagina della storia della città ai tempi della pandemia. E così è stato: «Penso che la ripresa dopo il tempo di pandemia stia iniziando bene, perché credo sia positivo riprendere con i bambini e poi con le attività che vogliono rilanciare il territorio. La nostra attenzione va principalmente ai bambini che identificano il nostro futuro e che hanno attraversato un periodo buio, “alleggerito” grazie all’ iniziativa Natale. Sono sorpreso dal risultato, non mi aspettavo una reazione così bella e profonda da parte dei bambini. Quando ho visto alcuni elaborati, mi sono reso conto di come bambini siano coloro che portano avanti il mondo»

Ed è dunque forte il messaggio di speranza contenuto vividamente nel progetto, secondo Stefania Porraro della Proloco di Mercogliano:

«Messaggio di speranza nato nel 2020, in pandemia, iniziato a maggio in Pentecoste, sotto l’ invito dell’ abate a non sprecare l’ occasione della crisi, per trarne qualcosa di buono, continuando nel periodo natalizio con l’ installazione del presepe della Misericordia, di Montevergine a Mercogliano al quale abbiamo abbinato un concorso che ha legato l’ Abbazia, l’Amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio e le scuole che erano il sigillo per un legame importantissimo. E’ stata un’ esperienza bellissima e il fatto che il concorso sia divenuto un libro ne è la testimonianza»

L’iniziativa non ha di certo lasciato indifferente neanche il sindaco di Mercogliano, D’ Alessio che in merito ha così espresso la sua opinione: «Questo libro è un passo importante, compiuto durante la pandemia e difatti questa è la dimostrazione che se un Paese è unito e così compatto si possono raggiungere grandi obiettivi».