L'evento si è verificato oggi 18 giugno intorno alle ore 14.00

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 14’00 di oggi 18 giugno, sono intervenuti a Montemiletto sulla SS 7 Appia, via Nazionale delle Puglie, per un incendio che ha interessato un furgone in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area.

Le sei persone presenti a bordo hanno fatto appena in tempo ad abbandonare l’automezzo, ma per loro nessuna conseguenza oltre un comprensibile spavento.