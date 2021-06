Nominate Marzia Ferraioli vice coordinatrice vicaria e Isabella Adinolfi responsabile Ambiente Terra dei Fuochi

“Valorizziamo le competenze, l’impegno e il radicamento sul territorio perché il rilancio di Forza Italia sia effettivo anche in Campania. Puntiamo concretamente, nello spirito che anima il partito a livello nazionale, sulla valorizzazione delle donne ai vertici del partito”. Così il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano che ha nominato oggi l’onorevole Marzia Ferraioli vice coordinatrice vicaria del partito in Campania e Isabella Adinolfi responsabile del Dipartimento regionale Ambiente – Terra dei Fuochi.

“Stimata nel mondo accademico, docente di Diritto Processuale Penale a Tor Vergata, l’amica Marzia è stata l’unica candidata di centrodestra a vincere in un collegio elettorale uninominale campano, a testimonianza del forte radicamento sul territorio e della sua capacità di essere sempre presente e vicina ai suoi elettori”, sottolinea De Siano.

“Europarlamentare di grande sensibilità politica e civica, distintasi per le sue battaglie sociali e ambientali, ed in particolare sulla Terra dei Fuochi – aggiunge De Siano -, l’onorevole Adinolfi ha tutte le carte in regola per contribuire concretamente al rilancio di uno dei settori più delicati e importanti del nostro partito”.

“Nelle prossime settimane – annuncia e conclude il coordinatore regionale campano di Forza Italia – procederemo a definire le responsabilità degli altri livelli territoriali”.