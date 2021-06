Oggi la presentazione del racconto di genere tutto al femminile

Oggi, 17 giugno, si è tenuta, presso il Casino del Principe di Avellino, la presentazione del libro di Rosaria Famiglietti “Tempo sospeso” edito nella collana Mordenti per l’editore Gesualdo.

L’incontro, moderato da Leonardo Festa, ha visto la partecipazione di Maria Chiara Pizza, Rosaria Carifano e Laura Polzone e dell’attrice Katia Cogliano.

Un romanzo interamente dedicato alla donna, pronto a sfatare i “tabù” e i preconcetti dell’universo femminile. Il testo ha per cornice un dialogo tra una madre ed una figlia adolescente a cui si intervallano diversi racconti che introducono forti tematiche quali la femminilità, la natura e i cambiamenti della donna, come la maternità, la gravidanza e il dolore del parto ma anche il rapporto con l’altro sesso.

Ogni racconto si conclude con una morale con lo scopo di indurre il lettore ad una riflessione personale.

L’autrice, docente di italiano al Liceo di Sant’Angelo dei Lombardi e dottore di ricerca in italianistica, ha spiegato: «Filo conduttore è la comunicazione diretta a conoscere l’altro, a raccontare e a dare un’ idea di ciò che si ha nel cuore».

«Anche a scuola è fondamentale lavorare sulla comunicazione inclusiva e per i ragazzi è più semplice. Oggi, la competenza principale è quella dell’argomentazione. Ma come facciamo ad argomentare se non esiste lo scontro? Da questo punto di vista la fase della Dad ci ha messo in crisi ma la scuola ha fatto tanti passi avanti, è fatta di docenti capaci di crescere insieme ai suoi studenti».

Dopo la lettura di uno scorcio del testo da parte dell’attrice Katia Cogliano, l’autrice ha colto l’occasione per soffermarsi su un tema cardine del libro, il rapporto con il corpo femminile e i suoi cambiamenti: «Le ragazze attraversano con grande difficoltà la gestione del corpo e il rapporto con gli altri».

«Femminismo non significa voler imporre uguaglianze laddove esistono differenze. La differenza tra un uomo e una donna c’ è ma è più forte la voglia di scoprire il dono che ha la donna» - così ha affermato la Famiglietti.