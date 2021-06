Montemiletto, divieto di vendita di contenitori di vetro e lattine

L’inosservanza dei suddetti precetti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa da € 25,00 e € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

E’ fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l’informativa del divieto di cui trattasi per l’utenza.

La presente ordinanza riveste carattere di temporaneità e si applica fino al 30/09/2021.

