Corte di Giustizia europea, tirocini retribuiti per laureati

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, apre la seconda sessione di candidature rivolta a giovani laureati per svolgere un tirocinio retribuito presso una delle sue strutture.

I candidati devono essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o, per i tirocini presso la Direzione Interpretariato, di un diploma in interpretazione di conferenza o diploma post-laurea. Devono avere inoltre una perfetta conoscenza di una lingua dell’UE e viene raccomandata una buona conoscenza del francese.

Il contributo erogato è di 1.177 euro netti al mese.

Ai tirocinanti retribuiti il ​​cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia viene inoltre versato un contributo di 150 euro per le spese di viaggio.

Le candidature possono essere presentate entro il 15 settembre 2021.

Consulta tutti i dettagli.