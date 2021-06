L' associazione Limina sul palco per dialogare con la lingua di Shakespeare

On stage è un corso di teatro immaginato dall’associazione Limina Teatro ed è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare o migliorare il proprio inglese tramite il gioco dell’interpretazione teatrale.

On stage è un percorso esperienziale che consente, grazie alla didattica teatrale, di apprendere l’uso della lingua inglese, migliorare la pronuncia e ampliare il proprio vocabolario, sviluppando le abilità di reading, speaking, writing e listening.

E con gli esercizi di interpretazione, di improvvisazione ed il lavoro di scena è possibile migliorare la propria sicurezza espressiva e la fluidità di linguaggio.

Il corso On Stage sarà condotto dal maestro Clif Imperato e sarà rivolto agli alunni delle scuole medie (10-14 anni), superiori (15-18 anni), ma anche agli adulti.

La prima lezione si terrà mercoledì 7 luglio a partire dalle ore 17 e seguirà il seguente calendario

Per i ragazzi delle Medie: da luglio – con pausa estiva ad agosto – ogni mercoledì dalle 17 alle19

Per i ragazzi delle Superiori e per gli adulti: da settembre, una lezione settimanale di 2 ore.

Il laboratorio On stage avrà una durata di 8 mesi e si concluderà con l’allestimento di uno spettacolo di fine corso.

Al docente di teatro Clif Imperato si affiancheranno gli insegnanti di inglese Valentina Capolupo e Giuseppe Sfera.

On stage si terrà presso il LiminaLab di Avellino, in via Sant’Antonio Abate1/C. Per info e prenotazioni basterà scrivere a liminateatro@gmail.com o telefonare al numero (+39)346.8088433

Posti limitati

Il corso si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19