La nota di ringraziamento diretta al Vescovo di Avellino

«E’ doveroso ringraziare il vescovo di Avellino per aver ridato nuova linfa al Parco Palatucci. La nostra città, grazie alla profonda sensibilità di monsignor Arturo Aiello, si riappropria di un polmone verde e di uno spazio destinato a tutti, in particolare ai più piccoli» . Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in merito alla riapertura del parco in città.