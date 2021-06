Atripalda (Av) – Inaugurazione emporio solidale Ecore

Apertura prevista per il 16 giugno alle ore 17.00

Il 16 giugno alle ore 17:00 apre le sue porte alla cittadinanza ECORE – Emporio Comunità Resiliente – frutto della sinergia tra Il comune di Atripalda, La Fondazione Conservatorio S. Maria della Carità, Don Tonino Bello Odv e Arci Avellino. ECORE è uno spazio di comunità che promuove i seguenti servizi:

- Spesa alimentare per singoli e famiglie;

- Raccolta e riuso di oggetti e vestiti per l’infanzia e l’adolescenza;

- Percorsi individuali per l’emersione delle competenze con corsi di formazione;

- Accompagnamento e supporto extrascolastico;

- Laboratori per il tempo libero e la cittadinanza attiva.

Finanziato dalla Regione Campania a valere sul Fondo per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto rappresenta una sperimentazione innovativa per le politiche sociali del nostro territorio attraverso il superamento della dinamica del pacco alimentare. Ecore ha come obiettivo il superamento delle condizioni di difficolta e per questo vuole dare una forte rilevanza all’azione del volontariato impegnata al suo interno diffondendo e radicando la cultura della solidarietà, dello scambio, del dono, della condivisione con l’ambizione di produrre cambiamenti strutturali sul sistema culturale e sociale del territorio irpino.

L’ingresso e la permanenza all’evento saranno garantiti dal rispetto delle norme anti covid.