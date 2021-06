Ricostituito il circolo Auser di Avellino, intitolato a Giovannina Marrone. Eletti oggi gli organismi interni e il comitato direttivo con presidente Domenico Limongiello alla presenza dei responsabili Auser Campania Franco Buccino, Anselmo Botte e con la presenza del segretario generale Cgil Avellino Franco Fiordellisi e la segretaria Italia D’Acierno. L’Auser insieme alla Spi Cgil si prefigge azioni mirate alla socialità e all’invecchiamento attivo.

Nelle parole di Bruno Trentin: «Un sindacato che è abituato con gli strumenti della contrattazione, dell’iniziativa legislativa anche, a conquistare nuovi diritti sociali per tutti i lavoratori che rappresenta ha bisogno sempre più in questa fase di trasformazione profonda della società italiana di avere anche dei momenti di sperimentazione concreta, di un’attività associata, che realizzi – non solo rivendichi – una solidarietà fra diversi, che pratichi una solidarietà intorno all’esercizio dei diritti fondamentali. L’Auser rappresenta certamente una punta di lancia in questa direzione, perché è insieme un modo per recuperare alla vita attiva, alla vita di cittadinanza migliaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori anziani, di pensionati e di pensionate”.

«Ma è anche il mezzo col quale fare incontrare questi soggetti con altri soggetti che vivono molto spesso di frustrazione e di difficoltà analoghe a quelle degli anziani per costruire insieme a loro delle esperienze di autogoverno, di formazione culturale, di svago, persino di attività collettive organizzate, come quelle volte al restauro di alcuni ambienti naturali; domani – perché no – di alcuni centri di cultura o di arte che hanno bisogno di essere salvaguardati o ripristinati».