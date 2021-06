L'inizio dei programmi è fissato per il 1 luglio

La data di avvio dei programmi e progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”, inizialmente pianificata a maggio e giugno, con il conseguente inizio del servizio da parte degli operatori volontari, è fissata al 1° Luglio 2021.

Tale circostanza nasce dalla necessità per il Dipartimento e gli enti di verificare ulteriormente i requisiti dei candidati ed evitare erronee esclusioni alla luce delle difficoltà registrate nei mesi scorsi per gli adempimenti presso i Centri per l’impiego e per l’aggiornamento delle banche dati.

Si informa inoltre che da martedì 22 giugno p.v. sarà possibile per gli enti verificare direttamente sul sistema informatico FUTURO le eventuali specifiche cause di esclusione dei candidati, così da consentire i necessari accertamenti.