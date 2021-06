Ieri le verifiche dei funzionari dell’USTIF, che hanno dato esito positivo

Ripartono da oggi i servizi di collegamento della Funicolare Mercogliano-Montevergine.

Dopo una serie di attività manutentive – programmate e straordinarie – nella giornata di ieri l’impianto è stato sottoposto alle verifiche periodiche da parte dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Alla presenza del Direttore della Funicolare, l’ingegnere Carmine Alvino, i funzionari dell’USTIF hanno eseguito le prove funzionali sull’impianto e al termine delle verifiche hanno dato esito positivo.

Le attività di manutenzione all’impianto della Funicolare, erano state avviate nei giorni scorsi. Una ricognizione a trecentosessanta gradi, fortemente voluta dalla nuova governance aziendale, particolarmente sensibile ai temi della sicurezza.

Attività ordinarie e straordinarie, che l’amministratore unico Anthony Acconcia aveva chiesto di eseguire anche in vista dell’ormai imminente stagione estiva, che da sempre fa registrare un flusso maggiore di utenti, legato al turismo religioso e che porta ogni anno migliaia di fedeli a visitare il Santuario di Montevergine.

E in vista della stagione estiva, a partire dal 21 giugno (che dovrebbe coincidere anche con il passaggio della Campania in zona bianca) entreranno in vigore i nuovi orari con i servizi di collegamento Mercogliano-Montevergine attivi 7 giorni su 7.

Sul fronte del TPL, intanto, l’Air comunica che a partire da lunedì 14 giugno 2021, sui servizi extraurbani ed urbani saranno attivati i programmi di esercizio “a scuole chiuse”.