Il webinar organizzato dagli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Avellino si terrà il 14 giugno dalle ore 16

Si terrà lunedì 14 giugno alle ore 16, in modalità webinar, il convegno organizzato dagli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Avellino dal titolo “Prospettive per la pianificazione urbanistica in Campania”.

Apriranno l’evento con un saluto il presidente degli architetti Erminio Petecca e il presidente degli ingegneri Vincenzo Zigarella. Introdurrà l’arch. Antonio Verderosa, specialista in procedure edilizie, che indicherà agli autorevoli relatori i temi del dibattito: dalla ricognizione degli strumenti di pianificazione generale in Campania ed in Irpinia, ai motivi che spingono a pianificare, alle difficoltà, alle considerazioni sulle diffide e sull’intervento sostitutivo della Regione.

Relazioneranno i professori universitari e componenti dell’INU Emanuela Coppola, Michele Grimaldi, Francesco Domenico Moccia e Roberto Gerundo. Concluderà l’assessore alla pianificazione urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo. Modererà l’incontro il vice presedente degli architetti Vincenzo De Maio.

L’incontro è volto alla ripresa di un proficuo dialogo con gli attori presenti sul territorio del mondo culturale, tecnico professionale e politico, finalizzato alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei territori nella prospettiva di nuovo sviluppo sostenibile.

“Per conseguire questi risultati saranno necessari condivisione, consenso e partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, in una prospettiva di rilancio e sviluppo della Campania” lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

“Rafforzando il confronto ed il dialogo tra le nostre figure professionali su un argomento tanto importante quanto complesso, come la pianificazione urbanistica, ponendosi obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine, si può costruire un nuovo modello di città teso anche e, soprattutto, alla valorizzazione dei territori”, lo dichiara il presidente Vincenzo Zigarella.