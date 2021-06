Angelo Coviello “Con la formazione di qualità si fa la differenza per i giovani del Sud”

«E’ la formazione di qualità che può e deve fare la differenza per i nostri giovani, soprattutto al Sud» . Cosi Angelo Coviello, amministratore unico di IGB-Insurance Gold Brokers, fra i partners del “Master in Governo dei rischi assicurativi” che è arrivato alla discussione finale.

Il Master Universitario di II livello ‘MAGRISK’, organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” unitamente all’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali (ANRA). La direzione è affidata, congiuntamente, al professore Antonio Coviello del CNR IRISS ed alla professoressa Francesca Perla, Prorettore dell’università Parthenope.

«Formiamo figure fondamentali per la tenuta delle imprese pubbliche e private, avviamo l’inserimento di figure altamente professionalizzante, nel mondo del lavoro. Obiettivo del Master è -rilancia Coviello – lo sviluppo di figure professionali con spiccata capacità innovativa, l’Insurance manager e il Risk manager, da inserire nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché nelle imprese pubbliche e private, in grado di identificare, analizzare e controllare i rischi».

Anche altre eccellenze hanno sostenuto l’idea, la Fondazione Cattolica, ANIA, IGB, RBM-Assicurazione Salute S.p.A., Roland-Rechtsschutz-Versicherungs, Am Trust Financial, Coface-Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur S.A.

Gli argomenti trattati nella discussione finale hanno dato conferma delle intuizioni. Ed i titoli della tesi sono la narrazione del successo.

1) “La Riforma del terzo settore e l’obbligo assicurativo” – Stage presso Fondazione Cattolica Assicurazioni – Tutor Universitario: prof. Ugo Fiore, Tutor Aziendale: Nicola Ghirelli (candidato: Dr. Coviello Gerardo)

2) “La compliance e il project work” - Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello, Tutor Aziendale: Marica Piccioli (candidato: Dr. Dardo Umberto)

3) “Un nuovo Consiglio di Amministrazione: le novità introdotte da Solvency II” – Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Andrea Napolitano , Tutor Aziendale: Matteo Boviello (candidato: Dr. Ferronetti Antonio)

4) “Rischi e reati dei Manager, uno studio sul management italiano: i White Collar-Worker” – Stage presso Roland- AG Rappr. Generale per l’Italia – Tutor Universitario: prof. Anna Papa, Tutor Aziendale: Jan Peckelsen (candidato: Dr. Filincieri Rizza Giuseppe)

5) ”Risk Management nel trasporto pubblico” – Stage presso Ente Autonomo Volturno s.r.l. EAV – Tutor Universitario: prof. Armando Sacco, Tutor Aziendale: Domenico Cirella (candidato: Dr. Gallo Alessandro)

6) “Rischi e reati dei Manager” – Stage presso Roland – Tutor Universitario: Anna Papa, Tutor Aziendale: Jan Peckelsen (candidato: Dr. Guarente Raffaele)

7) “Applications of Catastrophe Modelling for Insurance and Solvency II compliance: the Italian Seismic Risk Case Study” – Stage presso Axa xl – Tutor Universitario: prof. Francesca Perla, Tutor Aziendale: Fabio Petruzzelli (candidato: Dr. Liardo Roberto)

8) “I contratti di assicurazione per la responsabilità civile professionale medica da colpa grave-legge “Gelli-Bianco” – Stage presso AmTrust Europe Limited – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello, Tutor Aziendale: Salvatore Punzo (candidato: Dr.Morra Francesco)

9) “Analisi Quantitativa e Qualitativa di un Portafoglio Special Risk” – Stage presso Meteotec – Tutor Universitario: prof. Federica Gioia , Tutor Aziendale: Stefano Guazzone (candidato: Dr. Riccio Paolo)

10) “La gestione del risparmio e degli investimenti con polizze assicurative: Caso Generali Italia S.p.A” – Stage presso Generali Italia S.P.A. – Tutor Universitario: prof. Antonio Coviello , Tutor Aziendale: Armando Schiano (candidato: Dr. Somma Annamaria)

11) “I Nuovi Prodotti Assicurativi Vita: Principali Normative, Obblighi Informativi e Costi” – Stage presso Fondazione Cattolica Assicurazioni – Tutor Universitario: prof. Zelda Marino , Tutor Aziendale: Salvatore La Torre (candidato: Dr. Spina Francesco)