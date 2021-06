Il premio sarà conferito dal direttore artistico Gianni Simioli il 27 settembre 2021

Nell’anno del centenario della scomparsa di una delle più grandi leggende del canto lirico, Enrico Caruso, il Premio San Gennaro Day, prodotto dalla Jesce Sole sarà conferito al tenore Andrea Bocelli.

Bocelli, anche grazie all’international relation manager, il giornalista Alessandro Iovino, sarà dunque a Napoli, sul sagrato del Duomo partenopeo, il 27 settembre prossimo per ritirare il premio dalle mani del direttore artistico dell’evento Gianni Simioli.

Fortemente voluto dal Comune di Napoli ed in particolare dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e dalla Regione Campania per rilanciare l’immagine della città a livello internazionale attraverso la figura del Santo Patrono, il Premio è giunto alla sua IX edizione.

«Se Napoli è la città del canto, dell’eredità della Sirena Partenope che immortale, come racconta Matilde Serao, continua a permeare e forgiare l’animo dei suoi abitanti, non poteva non avere un legame così profondo con Andrea Bocelli. Tenore amato in tutto il mondo, Bocelli ha ridato splendore alla canzone classica napoletana. Con la sua voce di straordinaria bellezza e la sua sensibilità artistica ne é divenuto interprete d’eccezione», recita la motivazione del conferimento del premio ad Andrea Bocelli.