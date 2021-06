L'evento organizzato da Campania DIH, Confindustria Avellino e SSIP si terrà in modalità webinar domani 11 giugno alle ore 15.00

“La trasformazione digitale per la sostenibilità della filiera pelle”. Questo, il tema del webinar in programma domani, venerdì 11 giugno, con inizio alle ore 15.00.

Un evento organizzato da Campania DIH, Confindustria Avellino e SSIP nel corso del quale saranno presentati i risultati del progetto pilota, realizzato in sinergia tra tali enti, che ha avuto come obiettivo quello di misurare il grado di maturità digitale delle aziende campane della Filiera Pelle valutandolo e proponendo adeguate soluzioni tecnologiche per migliorare i prodotti e rendere i sistemi produttivi più sostenibili e competitivi.

A moderare l’incontro Edoardo Imperiale, direttore generale Campania DIH e SSIP che, dopo i saluti di Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino e Luigi Nicolais, Presidente Campania DIH, darà la parola a Gianluigi Calvarese, responsabile laboratorio Stazione Sperimentale delle Pelli che introdurrà i lavori parlando del blockchain e delle tecnologie emergenti per la certificazione della qualità dei prodotti e della sostenibilità.

Seguiranno gli interventi di Giampiero Zito, blockchain specialist e innovazion manager, sulla identificazione in blockchain degli attori della supply chain, Moreno Carosella, CEO tyche srl, che parlerà della trasformazione digitale come occasione per il sistema Irpinia.

Infine ci sarà l’intervento di Angelo Giuliana direttore MediTech.

Le conclusioni sono affidate a Francesco Castagna imprenditore e docente di ingegneria economico-gestionale.

Per aderire al webinar contattare Francesco Lo Sapio al numero 081/5836274 oppure scrivere ad info@campaniadih.it o anche consultare direttamente il sito www.campaniadih.it

Partecipa al webinar https://bit.ly/3wzsioG