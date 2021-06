16 e 17 giugno le date degli incontri a Palazzo di Città

Il Consiglio Comunale di Avellino è convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), per il giorno 16 Giugno 2021 alle ore 9.00 – in prima convocazione – e per il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 9.00 in seconda convocazione per trattare diversi argomenti, tra cui finanze, lavori pubblici e tutela ambientale.

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming accedendo al servizio sul sito del Comune di Avellino.

Il documento della convocazione, con conseguente ordine del giorno, è disponibile QUI.