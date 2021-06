Attività in presenza sospese dal 07/06/2021 al 12/06/21 (incluso) per le scuole Secondarie di II grado

Con ordinanza n. 1162 del 6 giugno 2021, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di 2° Grado Pubbliche e Paritarie di Avellino dal 07/06/2021 al 12/06/2021 (compreso).

La decisione si è resa necessaria tenuto conto delle percentuali di contagi attualmente registrate nei comuni della provincia di Avellino e nella città di Avellino, considerato anche che la popolazione scolastica delle scuole secondarie di II grado di Avellino è composta per il 70% da alunni appartenenti alla provincia. Con decorrenza immediata, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso dei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Clicca qui per l’ordinanza.