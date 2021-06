AIR – Corse limitate per Volturara Irpina

Divieto di circolazione in Via Prolungamento Cupa per lavori di messa in sicurezza del tratto stradale

A seguito della nota prot. n.57 p.m. del 07/06/2021 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Volturara Irpina (Av), che dispone il divieto di circolazione veicolare in Via Prolungamento Cupa per urgenti lavori di messa in sicurezza del tratto stradale, l'AIR rende noto che, con effetto immediato e fino a fine lavori, tutte le corse da e per Volturara Irpina (Av) saranno limitate alla Rotonda tra via Rimembranza e via Occhitelli. Per l'avviso completo clicca qui

