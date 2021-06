374 tra dipendenti e collaboratori dell'azienda hanno ricevuto le dosi di vaccino

Si è conclusa con successo la campagna vaccinale presso il piano terra della palazzina A del polo informatico della HS Company in provincia di Avellino.

Sono stati vaccinati 374 tra dipendenti e collaboratori delle aziende che hanno aderito alla campagna nell’hub di Pietradefusi.

Così in una nota l’azienda Hs Company:

“Si ringrazia l’ASL di Avellino e Confindustria Avellino per il supporto in questa operazione, un grande esempio di come la sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato possa fare tanto per il nostro territorio“.