Festa della Repubblica, Vassiliadis (Ugl): “Sia un giorno di rinascita e speranza”

Le parole di Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl, in occasione della cerimonia dedicata alla festa della Repubblica

“Il 2 giugno rappresenta oggi la speranza. Ogni settore produttivo di questa provincia sta facendo i conti con le conseguenze drammatiche dettate da questa lunga emergenza sanitaria ed è per questo motivo che, tutti insieme, dobbiamo sfruttare ogni opportunità di rilancio e mettere a disposizione dell’Irpinia ogni proposta concreta di crescita”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl, al termine della cerimonia dedicata alla festa della Repubblica in Prefettura ad Avellino. Nell’occasione il Prefetto ha consegnato diciassette onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad altrettanti cittadini di Avellino e provincia nonché 10 Medaglie d’Onore ai cittadini irpini deportati ed internati nei lager nazisti.

“Nominati cavalieri della Repubblica,in quest’occasione, alcuni medici e sanitari irpini – ha concluso il sindacalista – un riconoscimento importante per la forza di tanti uomini e donne e per l’impegno e i sacrifici costanti dell’intero comparto sanitario in questa profonda emergenza. A loro dico grazie per averci reso più forti in questa battaglia. Grazie anche al prefetto di Avellino per la sua presenza e sensibilità costante”.