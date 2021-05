Flumeri – violento incidente stradale: 84enne rimane incastrato in auto

L'occupante dell'altro veicolo, un uomo di 33 anni, non subiva grosse conseguenze

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nel pomeriggio di oggi 31 maggio, sono intervenuti nel comune di Flumeri, presso l’area industriale, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Nel violento impatto, un uomo di 84 anni rimaneva incastrato nell’abitacolo, e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso.

L’occupante dell’altro veicolo, un uomo di 33 anni, non subiva grosse conseguenze, e veniva controllato sul posto senza essere trasportato in ospedale. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.