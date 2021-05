Avellino Calcio, doppio colpo al Südtirol

I Lupi battono gli altoatesini per 2-0 al "Partenio-Lombardi"

Avellino – “Chi ben comincia è a metà dell’opera“. È il proverbio più adatto per descrivere questa gara di andata del secondo turno dei playoff di Serie C, che vede l’Avellino stendere per 2-0 il Südtirol, grazie alle reti di Tito e Santaniello.

Partita che comincia con i Lupi abbastanza propositivi, andando vicini al gol con un tiro di Dossena e un colpo di testa di Carriero, che finiscono entrambi fuori dallo specchio della porta. Occasione ghiotta anche per i biancorossi che, da un fallo non segnalato di Karic su Aloi, partono in contropiede 3 contro 2. L’azione pericolosa viene però annullata da un anticipo in uscita del portiere degli irpini Forte.

Nel secondo tempo, l’estremo difensore dei bolzanini Polizzi mette a segno due parate, prima su Fella e poi su Maniero, ma non può nulla quando al 72′ Tito calcia un pallone dal limite dell’aria che finisce dritto nell’angolino. Reazione degli ospiti, con Forte compie un altro dei suoi miracoli su una girata al volo di Marchi. 2 minuti più tardi arriva il raddoppio dei biancoverdi: calcio d’angolo di Aloi e il neo-entrato Santaniello colpisce di testa, mandando la palla in rete. Piove sul bagnato per il Sudtirol: Marchi, infatti, viene espulso per aver colpito il volto di Adamo. L’Avellino resiste negli ultimi minuti e blinda il risultato sul 2-0.

Ora l’appuntamento con la gara di ritorno è per il 2 giugno, ore 17.30, allo stadio “Druso” di Bolzano.

TABELLINO PARTITA:

Avellino-Sudtirol 2-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza (26′ st Rizzo), Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero (33′ st Adamo) , Aloi, D’Angelo (42′ st De Francesco), Tito; Fella (26′ st Santaniello), Maniero (42′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Leoni, Rocchi, L. Silvestri, Miceli, M. Silvestri, Errico. All.: Braglia.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Tait, Greco (43′ st Fink), Karic (36′ st Beccaro); Rover (36′ st Fischnaller), Voltan (14′ st Casiraghi); Odogwu (14′ st Marchi). A disp.: Pircher, Meneghetti, El Kaouakibi, Davi, Malomo, Polak, Magnaghi. All.: Vecchi.

ARBITRO: Rutella di Enna.

Guardalinee: Buonocore-Niedda.

Quarto uomo: Maranesi.

MARCATORI: 27′ st Tito, 34′ st Santaniello.

NOTE: gara a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Tarcisio Burgnich. Espulso: al 38′ st Marchi per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Illanes, Laezza, Greco, Curto, Braglia, Tait, Vecchi. Angoli: 9-3. Recupero: pt 1′, st 5′.