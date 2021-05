28 maggio: "Piccoli gesti, grandi crimini 2021"

Domani venerdì 28 maggio alle ore 11:00 di in diretta streaming saranno presentati i risultati della campagna di sensibilizzazione “Piccoli gesti, grandi crimini 2021” contro l’abbandono di sigarette nell’ambiente di Marevivo Onlus e British American Tobacco Italia.

Per l’occasione sarà posizionata presso la Terrazza Civita in Roma l’installazione di una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle vittime – raffigurate da sagome di pesci, tartarughe e stelle marine – è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante, simbolica arma del delitto.