La Tenuta di Montemiletto, dal sogno di Tony alla continua ricerca e produzione di vini pregiati

Qualità, eccellenza e tradizione sono i punti cardine che ispirano l’attività della Tenuta Donna Elvira, l’azienda vitivinicola con sede a Montemiletto.

Elvira proprio come la donna che ha dato nome a quest’attività, un’italiana di Montemiletto che, emigrata a Londra, conobbe l’austriaco Arturo Fink dalla cui unione nacque Antonio, detto Tony. Dopo anni di duro lavoro e dopo aver a lungo vissuto nella grande metropoli londinese, Elvira e Arturo decisero di ritirarsi in Italia, ad Avellino, per dedicarsi ad una vita meno movimentata fino a quando non li raggiunse anche il figlio, Tony Fink. Ed è propria sua l’idea di intraprendere, partendo da zero, questo percorso all’insegna della qualità e della bontà portando in alto il nome della madre Elvira. Attualmente è Sara, la figlia di Tony e di Kay, a gestire l’azienda e a coltivare il sogno del papà, con l’aiuto di grandi professionisti come l’agronomo Mirco Colella e l’enologo Arturo Erbaggio.

In un settore, quello del vino, in cui l’Irpinia ha sempre primeggiato, la famiglia Fink, con lavoro, passione e innovazione, ha fatto passi da gigante contraddistinguendosi, sin da subito, per l’altissima qualità dei suoi prodotti.

Ma accanto all’esperienza e all’indiscutibile peculiarità, ciò che rende ricca e pregiata la produzione vinicola è proprio l’area che accoglie i 60.000 mq di vigneti di Donna Elvira tutti situati principalmente nella vasta area di Montemiletto di cui 40.000 mq destinati alla produzione di Aglianico e 20.000 mq destinati alla produzione di Falanghina. A ciò si aggiungono ben due vigneti: uno a Montefusco situato ad un’altitudine di 550 m sul livello del mare, adiacente al convento dei frati Cappuccini, detto comunemente convento di Sant’Egidio, ed esteso complessivamente per 25.000 mq e un altro vigneto a Santa Paolina in località Picoli, dalla superficie pari a 7.000 mq entrambi totalmente riservati alla produzione delle varietà del Greco di Tufo DOCG.

E non è finita qui! La Tenuta sta, intanto, lavorando per accogliere anche la produzione del Fiano di cui l’azienda dispone comunque in quanto derivante da terreni in affitto a Lapio.

Insomma non solo qualità, non solo territorio, ma anche sostenibilità. Difatti, altro fondamentale punto di forza dell’azienda è la particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della naturalezza del prodotto.

«In azienda non utilizziamo insetticidi o erbicidi, mediante trinciatura conteniamo le erbe infestanti ed evitiamo eccessive lavorazioni del terreno per conservare la naturale composizione organica e per evitare fenomeni erosivi» – così ha specificato Mirco Colella, Agronomo di Campo e responsabile dell’azienda Donna Elvira.

Greco di tufo Docg AEGIDIUS, Fiano di Avellino Docg FINK, Aglianico Doc Irpinia SETTEMAZZE, Falanghina Doc Irpinia FRINGILLA, Rosato Doc Irpinia KAYSARA, Taurasi Docg ELVIRA, Spumante Rosè e Spumante di Falanghina Doc Irpinia: una vasta scelta per assecondare ogni palato e accompagnare ogni varietà gastronomica.

