Petracca entusiasta per l'elezione di Pisano come presidente ASI

Avellino - «L’elezione di Pasquale Pisano in qualità di presidente e dei nuovi componenti del Comitato direttivo dell’Asi di Avellino rappresenta un risultato di grande valore dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto in relazione alle tante sfide che attendono il nostro territorio sul fronte delle vocazioni produttive, dello sviluppo possibile, delle prospettive di crescita». Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

«Il rinnovo degli organi direttivi del Consorzio Asi – continua Petracca – rappresenta una vittoria del Partito Democratico, quello vero, e sancisce una linea guida dalla quale il Pd irpino non dovrà più discostarsi, quella della chiarezza, della linearità e della trasparenza. L’esito della votazione consolida questa linea e respinge con forza e convinzione tutti quei tentativi di trasformismo e di carrierismo portati avanti in queste ore in spregio a quel senso di appartenenza che, al contrario, dovrebbe essere la stella polare per chiunque faccia politica. Ringrazio, perciò, tutti coloro che si sono spesi per affermare, insieme a me, questa linea, neutralizzando con determinazione operazioni politicamente opache. Un ringraziamento va agli amici di Italia Viva con i quali portiamo avanti in Regione Campania un lavoro sinergico».

«Sono certo che il presidente Pisano, iscritto al Partito Democratico – conclude Maurizio Petracca – e tutti i componenti del Comitato direttivo dell’Asi di Avellino sapranno essere all’altezza del compito che li attende, quello di traghettare un comparto tutt’altro che secondario nel sistema produttivo irpino verso un futuro in cui modernità si coniughi con opportunità. L’Irpinia, ora più che mai, ha bisogno di investimenti. All’Asi, rinnovato come oggi si presenta, il compito di determinare le condizioni perché ciò possa realizzarsi».