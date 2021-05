La Gadit Avellino (Guardie Ambientali D’Italia) si sofferma sul fenomeno criminale ,che in questo periodo storico sta interessando i nostri amici a quattro zampe . Si stima che spariscono quasi 35.000 mila cani padronali in un anno un numero che riguarda la nostra nazione che va dai 100 cani al giorno.

Numeri che fanno pensare a quale mercato clandestino siano indirizzati i nostri animali da compagnia ,quale attività illecite possano andare ad alimentari. La maggior parte dei furti riguarda cani di piccola taglia come Chihuahua, ma da questa triste statistica non escono indenni neanche le razze che per etimologia risultano territoriali e da difesa come Rottweiler ,Pittbul , Pastori Tedeschi .

Purtroppo il dato a noi fornito parla che quest’ ultimi cani vengano usati per combattimenti clandestini fra cani ,un reato del furto gia grave di se poi che gli stessi diventano vittime di combattimenti clandestini far diventare più macabro la realtà appena raccontata.

Il Presidente della Gadit Avellino Antonio Pepe spiega come si può provare ad evitare queste furti ,dobbiamo evitare situazioni di pericolo e non opportune ,immaginando che chi si vuole appropriarsi del vostro amico a 4 zampe gia vi segue da un po’ e conosce più o meno tutte le vostre abitudini che usate con il cane . La cosa fondamentale come primo passaggio e come dettato dalla legge contro il randagismo e microchippare da appena che acquisiamo la proprietà il nostro cane . Cosa che ci può servire sono nel imminenza della scomparsa, in quanto la banda criminale provvederà da subito a estrarre il microchip sottocutaneo dal cane e impiantarlo uno nuovo se il cane diventa vittima di recliclaggio questo avviene per cani da caccia e tartufi , Poi evitiamo di lasciare il nostro amico a 4 zampe troppo tempo da solo nel giardino di casa ,in specialmodo se ci sono delle recinzioni basse o di facile accesso , evitiamo di lasciare il nostro cane in auto (anche se non consentito per vari motivi ) anche per pochi minuti il tempo di andare a fare la spesa ,li che possono agire in una azione fulminia di aprire il veicolo e appropriarsi del cane .Provvediamo a sterilizzare il cane se non vogliamo cuccioli dallo stesso ,cosi per chi sia intenzionato al furto per alimentare il mercato dei cuccioli clandestini desiste. Diffidiamo da persone anche se non destano particolari sospetti ,che ci fermano quando siamo a passeggio con il nostro fedele amico e ci fanno domande specifiche del animale .

Un ultimo consiglio utile teniamo sempre a portata di mano il numero del microchip e una foto ben rappresentativa del cane cosi da fornirlo immediamente agli organi di polizia in caso di una denuncia di allontanamento , la cosa fondamentale di portare a conoscenza subito gli organi investigativi di polizia, cosi da avere anche una valutazione ambientale di questi reati .

Sottolineando che la Gadit Avellino sta collaborando con il Comune di Avellino per un servizio di monitoraggio di mircrochip , chiunque nel capoluogo avesse smarrito la documentazione del microchip impiantato sul proprio animale basta ci contatta via mail a gaditavellino@virgilio.it lasciando il numero telefonico , cosi da organzzarci per leggere il microchip sul cane e rilasciare di getto un verbale di lettura dello stesso.