Incidente ad Avellino – auto finisce nel canale della carreggiata: intervengono i Vigili del Fuoco

I tre occupati i veicoli sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza far ricorso al ricovero ospedaliero

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 22’30 circa di ieri sera, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino Salerno, al Km. 13,200 nel territorio del comune di Montoro, in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una finita nel canale che delimita la carreggiata . I tre occupati i veicoli sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.