Avellino – scuole superiori ancora in DAD

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, rimane sulla stessa linea ancora per un’altra settimana.

Difatti, con nuova ordinanza n. 991 del 9 maggio 2021, come già anticipato ieri sera con apposita video-diretta Facebook, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie del territorio dal 10 maggio al 15 maggio 2021 compreso.

Resta comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

“Ogni cittadino ha profuso un grande impegno per rispettare restrizioni, prescrizioni ed ogni provvedimento nazionale e regionale. Grazie a questo incredibile sforzo abbiamo ottenuto un grandissimo risultato in termini di contenimento della diffusione del Covid-19. Ora è necessario un ultimo sforzo e per questo ho deciso di prorogare per un’altra settimana l’ordinanza che prevede la didattica a distanza per le scuole superiori” – così il sindaco nella sua diretta Facebook.

