Franza riunisce il Comitato di Rappresentanza dei Sindaci per l’Ambito Territoriale dell’Asl

La verifica delle modalità di gestione e lo stato di attuazione dei programmi dell’A.S.L. Avellino, l’esame delle problematiche sanitarie riferite in particolare ai servizi dei Presidi Ospedalieri “Sant’Ottone Frangipane “ di Ariano Irpino , “G. Criscuoli “ di Sant’Angelo dei Lombardi e “A. Landolfi “ di Solofra saranno gli argomenti principali in discussione nella riunione del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci per l’Ambito Territoriale dell’Asl convocata per il prossimo giovedi 13 maggio alle ore 11.00 dal Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza presso la Casa Comunale.

All’incontro saranno presenti i Sindaci di Sant’Angelo dei Lombardi, Bisaccia, Solofra e Monteforte Irpino.