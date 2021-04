Il direttore Massimiliano Zappella: “Dedicata alla memoria di Massimo D'Argenio e Deborah Prisco”

C’è un settore completamente fermo oramai da oltre un anno. Stiamo parlando del Wedding. Un comparto che è motore trainante dell’economia della nostra regione, sia per ciò che concerne le cerimonie locali sia per quel che riguarda il Destination Wedding, dove migliaia di coppie straniere ogni anno scelgono la Campania per il loro giorno più importante. Un settore che per forza di cose negli ultimi mesi si è dovuto affidare ai social e al Web.

C’è una realtà tutta Avellinese che già da prima della pandemia aveva fortemente puntato su questo aspetto ed è SposIn Campania: la rivista del Wedding ed eventi dei fratelli Zappella.

Comunicazione online e social che ha tenuto insieme il settore facendo da tramite tra le aziende e le coppie di sposi. Proprio attraverso i social si è svolta la seconda edizione del “The Best of SposIn Campania”, la competizione che ogni anno mette in gara tra loro le migliori aziende di ogni categoria del settore.

Grande soddisfazione per il direttore di SposIn Campania, Massimiliano Zappella: “È stato un anno a dir poco particolare e riuscire a realizzare una cerimonia di premiazione di presenza anche quest’anno è motivo di grande orgoglio. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò. Voglio, infine, anticipare ciò che ho già sottolineato durante la registrazione della trasmissione: SposIn Campania è nata e cresciuta con il concetto della famiglia e proprio per questo ho voluto dedicare questa seconda edizione del premio a due persone che per ragioni diverse purtroppo non ci sono più e direttamente o indirettamente facevano parte della nostra famiglia. Parlo del fotografo Massimo D’Argenio e della bellissima Deborah Prisco che ho voluto ricordare, anche se non conoscevo personalmente, per il grande affetto che in famiglia abbiamo per la sorella Annabella, nostra co-condutrrice della prima edizione del The Best of SposIn Campania”.



Anche per il 2020 l’Irpinia è stata protagonista con diverse aziende che si sono distinte. È il caso delle Gioiellerie Rossano e Moschella vincitrici ex-aequo del premio come migliori della regione, ma anche della Balloon Artist Patrizia Capozza che con il suo Balloon Express Shop di Atripalda ha conquistato la platea. Secondo posto nella categoria Abiti da Sposa per l’Atelier Pantheon di Grottaminarda dopo la vittoria dello scorso anno; secondo posto con tantissime preferenze anche per il Flower Designer Gaetano Massa con la sua MG Floral Design, per Carmine Pacilio e la sua Gioviale Espressioni in Cucina nella categoria Banqueting, per la Easy Rider Viaggi nella categoria Viaggi di Nozze e per l’azienda Polilop di Monteforte Irpino nella categoria Partecipazioni e Gadget. Quest’ultimi con il manager Vincenzo Pascale sono stati protagonisti con la realizzazione di tutti i premi dei vincitori, una splendida targa personalizzata in plexigass.



Premi che sono stati consegnati nella location vincitrice Colle Rajano di Ruviano (Ce), in una formula che tenesse conto di tutte le restrizioni Covid, cioè come format televisivo grazie all’indispensabile collaborazione con l’emittente TeleSpazio, dove l’intero evento andrà in onda venerdì 30 aprile alle ore 21,30 e in contemporanea sui profili social SposIn Campania.



In ultimo ma non per importanza, anche tanti altri professionisti irpini hanno presenziato all’evento. Parliamo delle Wedding Planner Francesca Theodosiu ed Elisabetta Picardi. La manager Elisabetta Capossela con il brand Sovrano Maglierie, la Make Up Artist Anna Rosa Di Penta e del fotografo Boris Giordano.