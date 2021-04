Gli alunni tornano in classe a partire dal 3 maggio

Con nuova ordinanza n.46 del 29 Aprile 2021 il Sindaco di Solofra, Michele Vignola, ha disposto la revoca, con effetto dal 3 Maggio 2021 della precedente ordinanza n.43/2021.

Dunque, la disciplina in ordine alle attività scolastiche sul territorio comunale di Solofra, per gli istituti di ogni ordine e grado, è quella disposta dai provvedimenti legislativi, governativi e regionali approvati sulla materia e vigenti di tempo in tempo.

Clicca qui per l’ordinanza.