Si lavora per inserire Grottaminarda nel progetto “Sistema Irpinia”.

Questa mattina un gruppo di fotografi incaricati dalla Provincia ha visitato i luoghi ed i monumenti più rappresentativi della nostra cittadina per scattare le foto a corredo delle schede che saranno inserite sulla piattaforma digitale.

“È un progetto di valorizzazione del territorio in cui crediamo molto e su cui puntiamo per dare visibilità al nostro ricco patrimonio storico, paesaggistico e culturale” – afferma Marisa Graziano, Consigliera Delegata al Turismo e agli Enti sovracomunali - Il Castello d’Aquino, l’Antiquarium, la Torre di Guardia, le chiese, le fontane e le piazze di Grottaminarda, sono una grande ricchezza che va sfruttata in termini turistici ed è proprio questo l’obiettivo che si pone il piano promosso dal Presidente della Provincia Domenico Biancardi”.