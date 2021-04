La nota del Coordinamento regione Campania del Movimento Italiano Disabili

Questa mattina il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito ha preso parte alla riunione della Commissione Consiliare Sanità della Regione Campania , dove per la prima volta il Coordinamento Regione Campania ha potuto prendere parte ai lavori insieme a tante altre realtà associative per trattare il punto all’o.d.g. Problematiche relative agli utenti affetti dai disturbi dello spettro autistico relativamente alla delibera 131 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. .

Al termine della seduta il Presidente Alaia si è assunto il compito di riconvocare a breve la commissione alla presenza della Giunta Regionale per valutare modifiche alla delibera.

Ringrazio per l’invito ricevuto il Presidente dell’organismo consiliare Alaia e i consiglieri regionali per averci dato l’opportunità di aver avuto un’ primo incontro confronto con la commissione sanità che segna per noi del Coordinamento un traguardo importante nella nostra mission di affermazione dei diritti .