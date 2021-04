Progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – parte dalla Campania, terra di sole, mare, cultura e storia millenaria, tradizioni uniche, non solo gastronomiche, famose in tutto il mondo. La community potrà raccontare e scoprire aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokCampania e #CaffèSospeso. I primi a farlo, proprio due degli ambassador del progetto: Martina Socrate (@martinasocrate) e Giovanni Arena (@giovanniarena_) in visita nel capoluogo campano per poche ore, hanno raccontato le bellezze – culturali e, soprattutto, culinarie – della città durante una TikTok LIVE (diretta streaming).

Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

La community campana su TikTok: l’unione perfetta di amore per il cibo, comicità, cultura e sport

Dalla tradizione culinaria locale – rappresentata da Creator come Chef Nerone (@chef_nerone) e Valerio Violetti (@valeriovioletti), ma anche @pizzapastaandfasul – alla fede calcistica – con il profilo di SSC Napoli (@sscnapoli) che richiama tifosi e appassionati desiderosi di seguire la squadra del cuore – la community campana di TikTok si è arricchita in pochi anni di utenti di tutte le età e stili di vita.

Il senso dell’umorismo e la capacità di ridere e far ridere caratteristico dei campani, trova spazio sulla piattaformacon Vincenzo Tedesco (@vincenzotedesco97) e gli Weedy – Valerio e Luisa, studenti con la passione della comicità (@weedy), ma anche con personaggi conosciuti che hanno fatto ridere l’Italia intera come Frank Matano (@frankmatano).

Arrivano dalla Campania diversi creator del mondo lifestyle, moda e bellezza, come Rory (@rory_beauty) e Rosalba (@rosalba). Rory è una make-up artist e hairstlylist che propone idee per acconciature e make up di tutti i tipi. Rosalba, nata in Campania e trasferitasi a Milano, è una delle top Creator lifestyle della piattaforma.

Tantissimi creator campani condividono le loro conoscenze con l’hashtag #ImparaConTikTok, il filone di contenuti educativi molto in voga su TikTok (quasi 8 miliardi di visualizzazioni). Marco Ceci (@marco_lis_official), esperto nella lingua dei segni, heyprof1, giovane professoressa di storia, italiano e latino che con simpatia svela aneddoti e curiosità interessanti legati alle sue materie, e Giovanna Ienco (@love.logopedia), che fornisce informazioni e curiosità sul mondo della logopedia. Anche alcuni degli artisti del panorama musicale italiano e napoletano come Clementino, Rocco Hunt, Capo Plaza e Astol sono su TikTok e qui si mostrano in vesti inedite regalando ai fan contenuti extra e retroscena della loro musica.

Le pillole di storia e gli aneddoti sulla Campania, in particolare Napoli sono condivisi dai profili di StoriediNapolie LeStoriediAntonia: un condensato di storia, passata e recente, modi di dire e tanto altro in meno di 60 secondi. E per farlo, anche dall’estero, Miriam Landi (@Spottedlandi) condivide video in cui traduce comuni espressioni napoletane in inglese: i suoi video “A Napoli we don’t say” hanno conquistato la community di TikTok, in ogni parte del mondo.

L’evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile.