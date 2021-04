Diretta Facebook domani alle ore 15.00 in occasione della prossima Festa della Liberazione

Domani sabato 24 aprile, alle ore 15,00, si terrà in modalità online, in diretta sulla pagina Facebook della Federazione di Avellino di Sinistra Italiana, una iniziativa dal titolo “P di Partigiani, storie e ideali resistenti”, promossa da SI irpina, per discutere in prossimità della Festa della Liberazione del 25 aprile, del valore di quella giornata e della necessità di tenere viva la Memoria storica.

Parteciperanno Giuseppina Porfido, componente segreteria prov. SI, Roberto Montefusco, coordinatore provinciale SI, Mario De Prospo, Storico, Pasquale Donnarumma, dell’associazione Garibaldini ANVRG e Giovanni Capobianco, Presidente provinciale ANPI.