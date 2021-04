Soddisfazione per la firma dell'accordo

Quella di oggi è una giornata memorabile per il Comune di Caposele in quanto è stato firmato, dal Sindaco Lorenzo Melillo ed il Presidente di AQP, Simeone Di Cagno Abbrescia, un protocollo mediante il quale il nostro Comune ottiene, per la prima volta nella secolare storia con l’acquedotto pugliese, la delega sulla gestione diretta delle visite alle sorgenti del Sele di piazza Sanità.

Nel protocollo firmato stamattina presso la sede di Palazzo dell’Acqua di Bari, l’AQP si impegna a finanziare l’operazione versando al Comune 20.000 euro annui in modo che quest’ultimo possa garantire, in piena sicurezza e con massima efficienza, con orari e modalità di prenotazione gestite attraverso il sito web ufficiale di promozione turistica del Comune di Caposele www.visitcaposele.it, la regolare fruibilità delle sorgenti ai sempre più numerosi turisti che arrivano nel nostro paese anche per visitare, secondo Ungaretti, “_l’opera ingegneristica di cui il mondo non ricorda eguali _”.

Gestire direttamente gli ingressi alle sorgenti con orari di apertura, visite guidate e completa autonomia sulle prenotazioni sarà una svolta nella organizzazione turistica comunale. Il protocollo appena firmato è proprio quello che tutti i cittadini, ma anche gli operatori che lavorano nel settore auspicavano da sempre. Appena le restrizioni termineranno e riprenderà la mobilità e con essa la stagione turistica saremo certamente in grado di gestire questo servizio al meglio, con l’obiettivo di migliorare ed aumentare di anno in anno il numero dei visitatori.