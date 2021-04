” La morte del dottore Roberto Ziccardi mi addolora particolarmente avendo in comune, con lui e la sua famiglia, il paese nel quale vivo da quando sono nato.

È stato per Montemiletto e per la società irpina un punto di riferimento fondamentale e oggi lascia in tutti noi il ricordo di un uomo, padre, medico e politico di enorme spessore.

La sua profonda cultura e ammirevole professionalità rimarranno scolpite nel cuore di chi lo ha conosciuto. “