Coinvolti Pago Vallo Lauro, Domicella e Marzano di Nola

Con apposito avviso reso noto sul proprio sito, l’Alto Calore S.p.A comunica che, causa lavori improcrastinabili presso impianto di sollevamento di Liveri, l’erogazione idrica a servizio di alcuni Comuni irpini è inevitabilmente sospesa.

I Comuni interessati dal disagio sono

Pago Vallo Lauro

Domicella

Marzano di Nola

I lavori sono in corso e potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

