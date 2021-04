Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede una serie di interventi messi a disposizione dal Comune di Andretta e dal Partner tecnico SANNIOIRPINIA LAB APS per favorire l’ingresso dei giovani under35, nel mondo del lavoro

Pubblicata dal Comune di Andretta la Manifestazione di Interesse rivolta alle Imprese, Associazioni, Liberi professionisti ed altri Enti (pubblici e privati), interessati ad ospitare tirocini formativi per giovani Neet under 35 del territorio per una durata di 3 mesi.

Questo il primo atto del Progetto “GOAL WORK_COMUNE DI ANDRETTA” iniziativa cofinanziata dalla Regione Campania e dal Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere dell’Avviso “GIOVANI in COMUNE – II finestra.

Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede una serie di interventi messi a disposizione dal Comune di Andretta e dal Partner tecnico SANNIOIRPINIA LAB APS per favorire l’ingresso dei giovani under35, nel mondo del lavoro, tra i quali appunto: Tirocini formativi extracurriculari retribuiti, attività di orientamento specialistico, interventi di coaching, accompagnamento al training on the job e l’organizzazione di workshop sulla creazione di impresa.

Grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e per il Forum dei Giovani, promotore del progetto, che invitano la comunità giovanile a prendere parte attiva agli interventi messi in campo, quali opportunità di crescita professionale e di confronto con le realtà economiche e produttive locali.

Il Bando scadrà il prossimo 30 Aprile pertanto gli enti interessati potranno scaricare il Modulo di Domanda da al Link: http://www.comune.andretta.av.it – sezione ALBO PRETORIO