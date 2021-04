Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino

A conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della repubblica di Avellino, in materia di indebite percezioni di prestazioni economiche assistenziali, i Finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un residente, nel proprio territorio di competenza, in quanto indiziato di essersi fatto falsamente riconoscere come “invalido”.

L’interessato, anche presentandosi davanti alle Commissioni sanitarie in sedia a rotelle, era riuscito ad ottenere la declaratoria di invalidità civile al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di continua assistenza, avendo rappresentato di non essere in grado di compiere gli atti ordinari di vita quotidiana.

Gli accertamenti condotti dai Finanzieri hanno permesso di documentare, anche attraverso registrazioni video, come l’indagato svolgesse in realtà attività, sia lavorative che non, incompatibili con la condizione di “falso invalido (ad esempio camminare o salire e scendere da un furgone senza alcun ausilio).

In tal modo, è stata accertata una indebita percezione, ai danni del sistema previdenziale nazionale, per gli anni dal 2015 al 2020, di una pensione di invalidità civile, inabilità al lavoro ed indennità di accompagnamento, per un importo di circa € 55.000. Il soggetto in questione è stato altresì segnalato all’INPS per il blocco e la conseguente revoca del beneficio. L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative investigative promosse dalla Procura di Avellino finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ai danni dell’Erario.