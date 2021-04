La nota di Cidap S.r.l

Prata P.U. – In questo mese di aprile si procederà a mettere in atto su tutto il territorio della Provincia di Avellino i programmi di disinfestazione ad azione adulticida e di derattizzazione previsti dall’Asl.

Per conoscere i giorni e gli orari dei comuni interessati potrete consultare sul nostro sito il programma di derattizzazione della provincia di Avellino per aprile 2021. A tal proposito chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a tutelare la salute generale non toccando per nessun motivo le nostre T-Rat che troveranno installate ai margini delle strade, sono erogatori di esca rodenticida che servono a preservare il prodotto derattizzante, senza risultare nocive per gli altri animali.

Invece dal prossimo 19 aprile si avvierà il programma di interventi di disinfestazione ad azione adulticida per la provincia di Avellino previsto dall’Asl. Anche in questo caso per conoscere i giorni e gli orari dei comuni interessati dagli interventi basta visitare sul nostro sito il programma di disinfestazione della provincia di Avellino per aprile 2021.

Raccomandiamo tutti di fare attenzione a rispettare i seguenti comportamenti quando il loro comune è interessato dal programma di disinfestazione:

- Restare nella propria abitazione, evitandospostamenti;

- Chiudere porte, finestre e balconi;

- Non esporre o stendere biancheria e indumenti;

- Non porre all’esterno prodotti alimentari;

- Mettere al riparo oggetti e cose varie che potrebbero essere in seguito utilizzate;

- Non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, mettendo al riparo anche abbeveratoi e ciotole.

Per maggiori informazioni e per contatti potete consultare il sito internet della Cidapsrl Servizi ecologici e ambientali.