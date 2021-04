Termine fissato al 20.4.2021 per la presentazione di offerte

Come diffuso dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania, il Comune di Avellino ha bandito un’asta pubblica per la vendita di n.40 immobili. Sarà possibile presentare offerte entro la data del 20 Aprile.

Di seguito l’elenco completo degli immobili in vendita.

1 Aree e/o diritti edificatori ricadenti nella scheda NI01 € 6.840.000,00

2 Area e/o diritti edificatori ricadenti nella scheda TS11 € 43.500,00

3 Area Pianodardine (ex insediamento pref. commerciali) € 180.000,00

4 Area e/o diritti edificatori R.ne Mazzini (scheda P.U.C. NI05) € 620.000,00

5 Area e/o diritti edificatori R.ne Mazzini (scheda P.U.C. NI05) sent. Cons. di Stato € 310.000,00

6 Aree e/o diritti edificatori ricadenti nella scheda NI02 € 220.000,00

7 Aree e/o diritti edificatori ricadenti in zona B di completamento porz. P.lla72 F.4 € 6.000,00

8 Area e/o diritti edificatori in Picarelli (scheda P.U.C. Ru14) € 196.500,00

9 Ex Edificio Scolastico Via Cesine € 104.000,00

10 Ex Edificio Scolastico Via Pianodardine € 90.000,00

11 Ex Edificio Scolastico Via Laurenzana € 40.000,00

12 Ex asilo nido via Palatucci (ex uffcio manutenzione) € 870.000,00

13 Locale deposito p.interrato fabbricato via Cavour n. 3/a int. 1 € 2.700,00

14 Locale deposito p.interrato fabbricato via Cavour n. 3/a int. 4 € 2.700,00

15 Locale deposito p.interrato fabbricato via Cavour n. 3 int. 5 € 2.700,00

16 Locale deposito p.interrato fabbricato via Cavour n. 3 int. 8 € 2.700,00

17 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

18 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

19 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

20 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

21 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

22 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

23 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

24 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

25 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

26 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

27 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

28 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

29 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

30 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

31 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

32 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

33 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

34 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

35 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

36 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

37 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

38 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

39 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 33 € 22.000,00

40 Locale commerciale al P:T. fabbricato Quattrograna Ovest mq. 69 € 45.000,00

Scadenza presentazione offerte: Ore 13:00 del 20/04/2021. La data di inizio dell’asta pubblica è fissata per il giorno 22/04/2021 alle ore 9:30 presso la sede del Comune di Avellino – Ufficio Patrimonio Bando consultabile all’indirizzo: http://www.comune.avellino.it