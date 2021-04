Nulla da fare per il 59enne conducente

I Vigili del Fuoco di Avellino, oggi 2 aprile, sono stati impegnati in due interventi per incidenti stradali. IL primo è stato effettuato alle ore 11’47 dalla squadra del distaccamento di Bisaccia, nel comune di Vallata, in via Vallocastello sulla EX SS91, dove un’autovettura è sbandata finendo la sua corsa contro il guard rail.Purtroppo per il conducente, un uomo di 59 anni originario del posto, non vi è stato nulla da fare.