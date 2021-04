Lions Club Avellino Host dona uova di Pasqua ai bambini ricoverati al moscati

Solidarietà in vista della Pasqua

Donare un sorriso a chi in questo periodo di festa è costretto a stare in un letto di ospedale e non avrà la possibilità di trascorrere la Pasqua con i propri familiari. Questo il senso dell’iniziativa di solidarietà che i soci del Lions Club Avellino Host presieduto da Angiola Pesiri hanno inteso mettere in campo donando uova di pasqua ai bambini del reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati diretto dal dr. Antonio Vitale. Un dono simbolico ma sentito per rendere un po’ più dolce la Pasqua per tutti i piccoli pazienti ricoverati in questo periodo.

Anche quest’anno, purtroppo per il secondo anno consecutivo, a causa del covid ci apprestiamo a vivere la Santa Pasqua in maniera diversa da quelle che sono le nostre abitudini e tradizioni, e per questa ragione il Lions Club Avellino Host ha deciso di dare a questa festività anche e soprattutto un aspetto solidale donando uova pasquali a chi è meno fortunato. Molti di noi infatti, nonostante le forti restrizioni, avranno comunque la possibilità di trascorrere le festività pasquali insieme ai propri cari, mentre tanti altri saranno costretti a festeggiare la resurrezione di Cristo in ospedale. E il pensiero di tutti i soci del Lions Club Avellino Host va a tutti loro con l’augurio di ricongiungersi quanto prima con le proprie famiglie.