Prosegue l'attività dei volontari in occasione della Pasqua

“Il tempo della gentilezza” non è solo un semplice slogan della Croce Rossa ma l’impegno quotidiano di tanti Volontari, medici ed infermieri.

Dietro quella mascherina i Volontari del Comitato di Ariano Irpino dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno sempre “donato” innanzitutto un sorriso unito ad aiuti concreti senza soste e senza risparmiarsi ma essendo quotidianamente vicini ai cittadini.

Un impegno che continua da un anno e che naturalmente prosegue anche in questi giorni di festa. Alla consegna dei pacchi alimentari i volontari che vengono distribuiti in autonomia dal Comitato, la Cri arianese ha aggiunto un uovo di Pasqua per i bambini.

“Una nota di serenità – dichiara il presidente del Comitato della città del Tricolle Francesco Paolo De Gruttola – nel susseguirsi di notizie tristi che ormai ci accompagnano da un anno. A pochi giorni dalla Pasqua quello che la Croce Rossa e quindi il nostro Comitato vuole trasmettere, è un messaggio di speranza rendendo felici tanti bambini”.

Volontari che continuano a non risparmiare tempo ed energie per essere vicini a tutti i cittadini e ancor di più a chi necessita di maggiore assistenza. “Il tempo della gentilezza per tutti noi volontari è anche il tempo della speranza e delle piccole gioie. Per questo abbiamo deciso di augurae una serena Pasqua a tutti con immagini diverse da quelle a cui siamo abitati in questi giorni o, forse da 12 mesi e più”..

Attività dei Volontari coordinati da De Gruttola che si ispira al Padre Fondatore che chiese di essere sepolto in una fossa comune spiegando che “l’uomo è irrilevante e insignificante davanti alle proprie idee”. Dopo quasi due secoli i gesti della Cri sono frutto di queste idee capaci di “trasformare la morte in vita”.